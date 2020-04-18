Боевики обстреляли из тяжелой артиллерии позиции ВСУ возле Пивденного

В пятницу, 17 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации, в очередной раз нарушая обязательства по соблюдению режима прекращения огня, пять раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Рядом с Гнутово и Авдеевкой оккупанты обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Вблизи Опытного противник из направления населенного пункта Веселое применил автоматические станковые гранатометы.

Для провокаций украинских подразделений, которые держат оборону у Старогнатовки, захватчики использовали крупнокалиберные пулеметы.

Также противник выпустил четыре мины калибра 120 мм по нашим позициям рядом с населенным пунктом Пивденное.

Подразделения Объединенных сил безотлагательно реагировали на все вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.

По предварительным данным разведки, 17 апреля украинские военнослужащие отправили на лечение с ранениями различной степени тяжести не менее двух российских наемников.

Напомним, 16 апреля в день обмена удерживаемыми лицами между Украиной и так называемыми ОРДЛО в зоне ООС произошел один обстрел, потерь среди украинских военных не было.