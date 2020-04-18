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УПЦ МП позвала прихожан в Лавру, чтобы получить благодатный огонь

УПЦ МП позвала прихожан в Лавру, чтобы получить благодатный огонь
Свято-Воскресенский храм
Фото: artspace.com.ua

Управляющий делами УПЦ Московского патриархата митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) призвал верующих прийти в храм на территории Киево-Печерской Лавры и получить благодатный огонь.

"Завтра, с Божьей помощью, делегация Украинской Православной Церкви доставит в Украину Благодатный огонь. Мы надеемся, что это станет утешением для многих верующих украинцев. Особенно сейчас, в условиях карантина, когда многим придется праздновать Пасху дома. Учитывая этот факт, а также то, что в некоторых СМИ появились высказывания о том, что в этом году наша страна не увидит Благодатный огонь, мы призываем всех, кто хотел бы соприкоснуться с этим знамением Светлого Христова Воскресения, прийти в Свято-Воскресенский храм (с соблюдением всех санитарных норм), который находится недалеко от въезда в Киево-Печерскую Лавру", - написал митрополит Антоний в фейсбуке.

Ранее предстоятель ПЦУ, киевский митрополит Епифаний заявил, что в связи с карантином украинские церкви в этом году могут остаться без благодатного огня из Иерусалима. Митрополит предложил вместо чартера для доставки благодатного огня в Украину купить средства защиты для врачей от коронавиурса.

Напомним, общее количество инфицированных коронавирусом в Лавре - почти 100 человек, трое монахов скончались от COVID-19.

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