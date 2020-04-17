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Харьков ограничил массовые религиозные мероприятия на Пасху

Руководителям религиозных общин рекомендовано провести богослужения в дистанционном режиме.

Харьков ограничил массовые религиозные мероприятия на Пасху
Архивное фото
Фото: liveinternet.ru

Власти Харькова приняли решение об ограничении массовых религиозных мероприятий на Пасху.

Об этом сообщается на сайте Харьковского горсовета.

"Массовые религиозные мероприятия будут ограничены в Харькове с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля... Руководителям религиозных общин рекомендовано провести все пасхальные богослужения в дистанционном режиме", - говорится в сообщении.

Решение было принято сегодня, 17 апреля, на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасностии и чрезвычайных ситуаций, которую в телефонном режиме провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Руководителям религиозных общин рекомендовано провести все пасхальные богослужения в дистанционном режиме. Кроме того, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции комиссия рекомендовала руководителям продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков приостановить работу на период действия карантинных мероприятий.

Напомним, ранее власти Мукачево заявили, что на период пасхальных праздников в городе закроют все церкви в рамках ужесточения карантинных ограничений.

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