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​Полиция будет дежурить возле церквей в Киеве на Пасху

18 и 19 апреля в 179 церквях столицы будут проходить богослужения, но в связи с карантином, - без прихожан.

​Полиция будет дежурить возле церквей в Киеве на Пасху
Фото: EPA/UPG

Полиция будет дежурить возле 179 церквей в Киеве на Пасху.

Об этом сообщается на сайте полиции Киева.

"Для поддержания правопорядка будет привлечено достаточное количество полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Они будут дежурить возле 179 культовых сооружений, расположенных на территории столицы, и заступят на службу с вечера накануне большого религиозного праздника. Приоритетной задачей полицейских во время запланированных мероприятий будет профилактическая работа с верующими и контроль за соблюдением гражданами карантинных ограничений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед Пасхой столичные правоохранители встретились с представителями церквей и священнослужителями различных религиозных организаций. Полицейские отметили важность соблюдении требований действующего законодательства по предотвращению распространения инфекции COVID-19, а также мирного проведения мероприятий.

И.о. начальника главного управления Нацполиции в Киеве Александр Пивовар отметил, что 18 и 19 апреля в 179 церквях города будут проходить богослужения, но в связи с карантином, - без прихожан.

"Полицейские будут патрулировать территорию возле церквей и храмов, чтобы поддержать правопорядок и предупредить возможные нарушения противоэпидемических запретов. Кроме того, работники полиции диалога будут проводить активную превентивную работу, подчеркивая гражданам необходимость сознательного соблюдения правил карантина для снижения риска распространения коронавируса. Надеюсь, что все с пониманием будут относиться к установленным запретам, и нам удастся на должном уровне обеспечить общественный порядок и не допустить грубых нарушений", - подчеркнули в полиции.

Напомним, МВД обещает не допустить массового скопления людей возле храмов на Пасху.

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