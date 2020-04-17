Епифаний: украинская церковь может остаться без благодатного огня в этом году

Украинские церкви в этом году могут остаться без благодатного огня из Иерусалима в связи с карантином.

Об этом сообщил предстоятель ПЦУ, киевский митрополит Епифаний (Думенко) в эфире "Радио Свобода".

"Уже сложилась такая благочестивая традиция, каждый год привозят благодатный огонь из храма Воскресения Христова, из Кувуклии, гроба Господня, который сходит каждый год во время богослужения в великую субботу. В этом году не известно, будем ли мы иметь благодатный огонь. Были определенные предложения, но мы не настаиваем на этом", - заявил он.

Епифаний рассказал, что было предложение нанять чартер для доставки благодатного огня в Украину, но он склонен отказаться от этого

"Я склонен к тому, что лучше те средства, которые используют на самолет, использовать для того, чтобы закупить соответствующие медикаменты или средства защиты для врачей. И поэтому я не уверен, что будет привезено благодатный огонь", - объяснил он.

В то же время он сообщил о планах провести переговоры с представителями власти о необходимости привезти огонь для всех церквей или не привозить его вообще.

В то же время "Укринформ" со ссылкой на израильские СМИ пишет, что благодатный огонь из Иерусалима будут отправлять в этом году по особой процедуре.

"Делегации из разных стран прилетят в Израиль. Однако они должны будут оставаться на борту самолетов. Представители их церквей будут присутствовать на самой церемонии и затем доставят, в кортеже израильской полиции, часть огня к самолетам делегаций", - отмечается в публикации.

После этого самолеты с Благодатным огнем полетят в страны, где православные христиане будут праздновать Пасху.