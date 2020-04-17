Санитарный врач рекомендовал остановить жизнь в Житомирской области на 10 дней

Власти Житомира решили не выполнять постановление главного санитарного врача области Зиновия Парамонова, которое предусматривает остановку в городе движения любого транспорта и прекращения деятельности любых заведений с 17 по 27 апреля.

Этот вопрос обсуждался на внеочередном заседании горисполкома 17 апреля, передает "Житомир.Инфо".

"Сегодня многие люди звонили - и предприятия, и государственные учреждения - по поводу письма от главного санитарного врача Житомирской области по его постановлению. Я понимаю, что в городах области (Малине, Житомире, Бердичеве, Коростене) сложилась сложная ситуация с количеством заболеваний, и это постановление - это даже не чрезвычайное положение, это чуть больше чем чрезвычайное положение...", - отметил мэр города Сергей Сухомлин.

По его мнению, решения такого плана может принимать только Кабминет министров.

"Я думаю, что такого уровня постановления может принимать только правительство. Фактически этим постановлением запрещается работа всех предприятий города Житомира сроком на 10 дней. Это очень ответственное решение, я понимаю, что можно принять решение оставаться на месте и никуда не двигаться 10 дней, но город, в котором проживает 270 тыс.человек, обеспечить продуктами питания при неработающих магазинах и торговых сетях - это просто невозможно", - добавил Сухомлин.

Он подчеркнул, что для того, чтобы не вводить жесткие ограничительные меры, горожане должны соблюдать карантинные ограничения.

"Я думаю, что в городе у нас все будет нормально. Заболевания будут, их количество будет увеличиваться, но я не думаю, что в настоящее время ситуация такова, чтобы остановить жизнь целого города. Поэтому, мы благодарим за эти рекомендации, но пока не видим необходимости их принимать и делать аналогичное решение исполкома", - сказал мэр.

Напомним, ранее в Мукачево на период пасхальных праздников решили закрыть все церкви в рамках ужесточения карантинных ограничений.