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Житель Кривого Рога застрелил женщину, ранил ее парня и выбросился с 8 этажа во время задержания

Полицейские считают, что мотивом была ревность.

Житель Кривого Рога застрелил женщину, ранил ее парня и выбросился с 8 этажа во время задержания
Фото: 1kr.ua

Житель Кривого Рога из ревности застрелил женщину, ранил ее парня и выбросился с 8 этажа во время задержания.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции. Подробности происшествия также сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в фейсбуке.

Убийство произошло 16 апреля в Покровском районе Кривого Рога. Полицейские установили, что мужчина 1968 года рождения выстрелил из охотничьего ружья в грудь 25-летней женщине и по ногам ее 27-летнему парню.

"По предварительной информации, мотивом убийства девушки и попытки убить молодого человека стала ревность", - заявил Геращенко.

Женщина погибла на месте, а мужчина получил тяжелые травмы и попал в реанимацию.

Стрелявшего вычислили по камерам наблюдения.

В момент, когда подразделение спецназа полиции КОРД пошло на штурм его квартиры, он выпрыгнул из окна восьмого этажа и скончался от полученных травм.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса - умышленное убийство.

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