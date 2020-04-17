Нардепы заблокировали подписание Разумковым законопроекта об изменениях в регламент поданными постановлениями
Нардепы заблокировали подписание Разумковым законопроекта об изменениях в регламент поданными постановлениями
Активист, которому Венедиктова пообещала подозрение в убийстве, написал на нее заявление из-за незадекларированных часов
Активист, которому Венедиктова пообещала подозрение в убийстве, написал на нее заявление из-за незадекларированных часов
Украинцы, которые вернулись из Европы через "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервации
Украинцы, которые вернулись из Европы через "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервации
В Шумске зафиксировали вспышку коронавируса в церкви
В Шумске зафиксировали вспышку коронавируса в церкви
В Киеве из-за сильного ветра упала часть временной конструкции на Подольском мосту
В Киеве из-за сильного ветра упала часть временной конструкции на Подольском мосту
Задержан еще один подозреваемый в деле генерал-майора Шайтанова
Задержан еще один подозреваемый в деле генерал-майора Шайтанова
Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу
Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу
Тоталітарний довгобуд: Бабин Яр, «Дау» і колоніальні травми
Тоталітарний довгобуд: Бабин Яр, «Дау» і колоніальні травми
Пылевая буря привела к крупному ДТП на трассе Киев - Ковель
Пылевая буря привела к крупному ДТП на трассе Киев - Ковель
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Житомирской области в результате возгорания сухой травы сгорели восемь домов

Из них три - жилые. 

В Житомирской области в результате возгорания сухой травы сгорели восемь домов
Фото: https://www.dsns.gov.ua/

В Житомирской области в результате возгорания сухой травы сгорели восемь зданий, в том числе три жилых. 

Пожары возникли в нескольких местах области. Вначале - на территории Выступовецкого лесничества огонь перебросился на административное здание "Прикарпатзахидтранс", сообщили в пресс-службе ГосЧС.

По состоянию на утро 17 апреля ГосЧС помогает работникам лесного хозяйства тушить сухую траву и лесную подстилку. 

Кроме этого, пожар возник рядом с селом Новоселка Радомышльского района - там тоже загорелась сухая трава и лесная подстилка, огонь распространился на здания и сооружения села. Вследствие пожара уничтожено и повреждено восемь зданий, из них три жилых и пять нежилых отселенных домов.

"По состоянию на 7 утра 17 апреля наблюдается тление отдельных очагов травяного настила и лесной подстилки. К тушению привлечены 28 человек и семь единиц техники", - говорится в сообщении.

Напомним, что из-за пожаров в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения 16 апреля в Киеве наблюдался едкий дым, вызванный продуктами горения. Столичная власть посоветовала не выходить из дома и плотно закрыть окна и двери. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также