Никто из военнослужащих и гражданского населения не пострадал.

Около полудня 16 апреля в Херсонской области во время движения военной техники к месту дислокации загорелся КрАЗ. В кузове военного автомобиля находились боеприпасы, которые сдетонировали и взорвались.

Никто из военнослужащих и гражданского населения не пострадал, информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту неосторожного уничтожения оружия, боевых припасов, средств передвижения и другого военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах.