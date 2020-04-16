Около полудня 16 апреля в Херсонской области во время движения военной техники к месту дислокации загорелся КрАЗ. В кузове военного автомобиля находились боеприпасы, которые сдетонировали и взорвались.
Никто из военнослужащих и гражданского населения не пострадал, информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.
Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту неосторожного уничтожения оружия, боевых припасов, средств передвижения и другого военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах.