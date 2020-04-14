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Военный погиб, восемь ранены из-за взрыва миномета на учебных стрельбах в Донецкой области

Разорвался миномет калибра 82 мм.

82-мм миномет разорвался во время плановых учебных стрельб на военном полигоне в Донецкой области.

Об этом говорится на сайтах Офиса генерального прокурора и Госбюро расследований.

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Взрыв произошел около 11:40 во вторник.

В результате погиб 24-летний старший солдат отряда специальных операций. Восемь военнослужащих, которые находились рядом, получили телесные повреждения разной степени тяжести.

По данному факту открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса - нарушение правил обращения с оружием.

Фото: ГБР

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