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Оккупационные войска четыре раза открывали огонь в зоне ООС, ранены двое военных

Украинские защитники решительно отвечали на все провокации. 

Оккупационные войска четыре раза открывали огонь в зоне ООС, ранены двое военных
Фото: www.facebook.com/pressjfo.news

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе поддерживаемые Россией вооруженные формирования четыре раза открывали огонь. Ранены двое военных, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

"Оккупационные войска из автоматических станковых гранатометов и пулеметов дважды обстреляли наши подразделения возле Авдеевки и один раз - рядом с населенным пунктом Пески", - говорится в сообщении.

Помимо этого, по защитникам Красногоровки враг применял станковые противотанковые гранатометы.

"Во время вражеских обстрелов наши защитники проявили мужественность и выдержку, решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив врага вернуться в соблюдению режима прекращения огня. Потери противника уточняются", - добавили в Минобороны.

Дополнительно сообщается, что случаев заболевания коронавирусом среди личного состава ООС нет.

Напомним, за минувшие сутки боевики российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

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