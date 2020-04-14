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Пожар в Чернобыльской зоне потушен, на ликвидацию тления нужно еще несколько дней

За вчера пожарная авиация сбросила 500 т воды. 

Пожар в Чернобыльской зоне потушен, на ликвидацию тления нужно еще несколько дней
Фото: Макс Требухов

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям нужно еще несколько дней для ликвидации тления, оставшегося после пожара в Чернобылськой зоне отчуждения. Об этом заявил глава ГосЧС Николай Чечеткин, говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Он сообщил, что непосредственно пожара уже нет. Также Владимиру Зеленскому отчитались, что вчера после 16 часов ситуация ухудшилась из-за шквального ветра, поэтому огонь было сложно контролировать. Из-за этого ГосЧС направила больше техники и личного состава на место возгорания. Ликвидации возгорания поспособствовал дождь. 

"В целом вчера пожарная авиация совершила 227 вылетов, использовано 500 тонн воды. Радиационный фон в Зоне отчуждения сохраняется в норме и не повышается", - заявил Чечеткин.

Спасатели не допустили перебрасывание огня на военные склады боеприпасов, объекты "Укрытие", "Вектор", распределительную электростанцию ЧАЭС и схрон с радиоактивными отходами.

Нацполиция сообщила, что накануне неподалеку двоих очагов пожара были задержаны поджигатели. Одного гражданина подозревают в поджоге около 7 га сухостоя.

Напомним, что пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля. 

По данным полиции, пожар в Чернобыльской зоне возник из-за того, что 27-летний житель села Раговка Киевской области поджег траву "ради забавы".

Позже правоохранители установили второго поджигателя - 37-летний местный житель сжигал мусор, а затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя, который он самостоятельно не смог потушить.

13 апреля стало известно, что лесной пожар в Чернобыльской зоны отчуждения начал приближаться к городу Припять. Пожар добрался до территории возле Нового безопасного конфаймента над энергоблоком №4 Чернобыльской атомной электростанции.

Утром 14 апреля на территории Корогодского, Детятковского, Паришевского и Денисовецкого лесничеств были отдельные очаги горения травяного настила.

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