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Киев с 16 апреля временно усилит контроль на въездах в город

"Вводится термометрия для пассажиров транспорта, который направляется в столицу".

Киев с 16 апреля временно усилит контроль на въездах в город
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Киев с 16 апреля вводит обязательную термометрию пассажиров на въездах в столицу в связи с приближением Пасхи.

Об этом на ежедневном брифинге во вторник сообщил мэр Виталий Кличко.

"С четверга, 16 апреля, до следующего понедельника мы усиливаем контроль на постах, выставленных на въездах в Киев. Вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, который направляется в столицу", - рассказал он. 

Это касается автобусов, грузо-пассажирского и легкового транспорта, перевозящего более трех пассажиров (включая водителя).

Также он отметил, что в поминальные дни все кладбища города, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут закрыты.

"Поминальные дни перенесены на 6 июня", - сказал Кличко.

Напомним, что Верховная Рада 13 апреля приняла законопроект №3320, который, среди прочего, разрешает местным органам исполнительной власти и местного самоуправления устанавливать особый режим въезда, выезда и создавать контрольно-пропускные пункты в отдельных районах на территории действия карантина.

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