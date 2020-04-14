Польша решила начать "разморозку экономики" с 19 апреля

Польша с 19 апреля начнет "медленно размораживать экономику", остановленную из-за пандемии коронавируса.

Об этом сказал министр здравоохранения Лукаш Шумовский в эфире радио RMF24. Он подчеркнул, что изоляция эффективна, и если бы не карантин, количество пациентов в Польше достигло бы десятков тысяч человек.

В частности, рассматривается смягчение ограничений на посещение магазинов. Сейчас количество покупателей ограничено число касс в магазинах (если есть, например, пять касс, то одновременно в магазине могут находиться 15 человек). Правительство хочет изменить этот лимит и привязать количество покупателей к площади магазина.

На первом этапе также будут открыты парикмахерские и салоны красоты - с ограничением на одновременный прием клиентов.

В то же время с 16 апреля в Польше вводится обязательное ношение масок в общественных местах

Шумовский также рассказал, что не ожидает прекращения эпидемии с приходом лета. "В мире, в местах, где намного выше температура и много солнца, есть вирус, есть эпидемия. Поэтому я не ожидаю, что эпидемия вдруг исчезнет в июне-июле. Мы будем бороться с ней в течение года", - предсказал министр здравоохранения.

По состоянию на утро 14 апреля в Польше подтверждены около 7 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, включая 251 летальный исход. К этому времени от недуга поправились 618 пациентов.