​Губернатор Нью-Йорка: худший этап пандемии позади, если будем продолжать действовать умно

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо считает, что худший этап пандемии коронавируса в штате, возможно, позади.

Об этом он заявил во время ежедневного брифинга, передает "Радио Свобода".

Куомо отметил, что распространение инфекции удалось взять под контроль.

"Судя по всему, худшее позади, если мы будем продолжать действовать умно", - сказал губернатор.

После того как количество смертей от COVID-19 в штате превысило 10 тыс., число смертельных исходов начало снижаться, число инфицированных также пошло на убыль. Губернатор считает, что сдержать распространение коронавируса помогли ограничительные карантинные меры - практически полная остановка экономической активности, закрытие школ и университетов.

Куомо также сообщил, что вместе с губернаторами шести соседних штатов он готовит план постепенного возобновления работы фирм и предприятий. Детали этого плана пока неизвестны, но он начнет осуществляться только после масштабного тестирования жителей, чтобы получить ясное представление об уровне заражений.

Не исключено, что первыми к работе смогут вернуться переболевшие COVID-19 и получившие иммунитет к этой инфекции.

Напомним, американский штат Нью-Йорк еще в марте вышел в мировые лидеры по тестированию на коронавирус. Так, 23 марта за сутки выявили почти 6 тысяч инфицированных. Отмечалось также, что пик эпидемии может наступить только через полтора месяца. Режим чрезвычайного положения в штате был объявлен в начале марта.

По состоянию на 14 апреля в мире зафиксировано 1 млн 920 тыс. 918 случаев заражения коронавирусом COVID-19, число жертв достигло 119 686. По числу заболеваний и летальных случаев лидируют США, где скончались 23622 человека, а также выявлено 582 580 инфицированных.