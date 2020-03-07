Губернатор Нью-Йорка объявил чрезвычайное положение из-за коронавируса

В городе выявили 11 зараженных, а во всем штате - 76.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил чрезвычайное положение из-за коронавируса.

Об этом пишет CNN.

На пресс-конференции в субботу он заявил, что это позволит ускорить необходимые закупки и тестирование жителей штата.

"Я официально объявил чрезвычайную ситуацию, которая дает нам определенные полномочия", - сказал губернатор.

По последним данным, в штате зарегистрировали 76 случаев коронавирусной болезни. Из них 11 - в самом Нью-Йорке, 57 - в соседнем округе Уэстчестер, 4 - в округе Рокленд, по 2 - в Нассау и Саратоге.

В целом в Соединенных Штатах зарегистрировали 377 случаев нового коронавируса, из которых 49 - у эвакуированных граждан из Уханя (Китай) и с круизного лайнера Diamond Princess (Япония), а еще 21 - на круизном лайнере Grand Princes, который стоит на карантине у берегов Калифорнии.

Остальные 307 зараженных находятся в 29 разных штатах.