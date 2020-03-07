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Президент Польши подписал спецзакон о противодействии коронавирусу

Законопроект без внесения поправок был принят Сенатом в пятницу, 6 марта.

Президент Польши подписал спецзакон о противодействии коронавирусу
Фото: EPA/UPG

Президент Польши Анджей Дуда подписал специальный закон о борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщает "Польское радио".

Отмечается, что в пятницу, 6 марта, соответствующий законопроект без внесения поправок был принят Сенатом и направлен на подпись президенту. О своем решении Дуда сообщил в субботу во время визита в больницу в Нисе.

"Я подписал его настолько скорее, как это было возможно, и надеюсь, что уже в ближайшие дни этот закон будет полезен директорам больниц, старостам, маршалкам - всемтем, кто отвечает за больницы, чтобы мы были более подготовленными и могли еще быстрее и эффективнее реагировать, если у нас подтвердят очередные случаи заболевания", - сказал Дуда.

Спецзакон предполагает, что больные, а также лица с подозрением на наличие такого вируса в организме могут подлежать дополнительной госпитализации. Для противодействия распространению коронавируса работодатель может поручить сотруднику работать дома.

Кроме того, новыми законодательными положениями на случай закрытия яслей, садика или школы предусматривается выплата родителям или опекунам дополнительной финансовой помощи на уход за детьми.

Дуда также сообщил о назначении примерно 3 млрд злотых на профилактические меры.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выделении $8 млрд на борьбу с коронавирусом.

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