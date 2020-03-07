Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 100 тыс. человек

Из общего числа больных 80 тыс. 552 приходилось на материковый Китай.

По состоянию на вечер минувшей пятницы, число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в мире достигло 100 тыс. 720 человек.

Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post, которая ведет электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших, передает "Интерфакс-Украина".

Из общего числа больных 80 тыс. 552 приходилось на материковый Китай. В других странах число инфицированных выросло в течение среды до 20 тыс. 168, увеличившись за сутки на 3 тыс. 196 случаев заражения.

Общее число смертельных исходов вызываемого коронавирусом заболевания с декабря прошлого года достигло 3 тыс. 445, на материковой части Китая скончались 3 тыс. 42 человека.

В Южной Корее зарегистрировано 6 тыс. 542 больных, скончались 42, в Иране - 4 тыс. 747, скончались 124, в Италии - 4 тыс. 636, скончались 197, в Японии - 1 тыс.54, включая более 700 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, скончались 12.

Более 100 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Германии - 534, Франции - 423, скончались семеро, Испании - 261, скончались трое, США - 213, скончались 14, Великобритании - 163 скончались двое, Сингапуре - 130, Бельгии - 109, Гонконге - 107, скончались двое, Швеции - 101.

Напомним, в Украине проверяют четыре случая подозрения на коронавирус. По состоянию на утро 7 марта в стране зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай заражения.