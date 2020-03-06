Трамп подписал указ о выделении $8 млрд на борьбу с коронавирусом

Президент США заверил, что все под контролем, и призвал сохранять спокойствие.

Президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий экстренное выделение 8,3 миллиарда долларов на борьбу со вспышкой коронавируса SARS-CoV-2, включая финансирование разработки вакцин.

Законопроект был принят обеими палатами Конгресса почти единогласно, передает "Голос Америки".

"В подобных ситуациях, я считаю, не нужно жалеть средств на защиту американцев", - отметил глава сенатского Комитета по ассигнованиям Ричард Шелби.

Министерство здравоохранения и социальных служб США сообщило, что в течение этих выходных в американские медицинские лаборатории должен поступить 1 млн наборов для проведения анализов на наличие вируса.

Вместе с тем, Трамп заверил, что США готовы к любому развитию событий и подчеркнул, что американская экономика может понести ущерб в результате вспышки коронавируса, но впоследствии эта проблема будет разрешена.

"Все образуется. Все должны сохранять спокойствие. У нас есть планы на все возможные варианты развития событий, и так мы и будем действовать. Мы надеемся, что это не продлится долго", - сказал Трамп.

Он также отметил, что ограничения на въезд из Китая, введенные им на раннем этапе кризиса, помогли сдержать распространение болезни.

Напомним, число жертв коронавируса в США в четверг достигло 12 человек. Также в стране было зафиксировано 53 новых случая заражения. В мире число заразившихся превысило 98 000, при этом выздоровели более 50% пациентов.

По состоянию на 6 марта уже пять американских штатов - Мэриленд, Калифорния, Флорида, Вашингтон и Гавайи - объявили о введении режима чрезвычайного положения в связи со вспышкой вируса. Мэриленд вошел в число штатов, где были диагностированы носители вируса, после того, как трое жителей округа Монтгомери - супружеская пара в возрасте более 70 лет и 50-летняя женщина - обратились за медицинской помощью В результате проверки у них был выявлен коронавирус. Все трое, вероятно, заразились во время круиза.

Власти Колорадо сообщили о первых двух случаях заражения - оба пациента - мужчина и женщина - вернулись из зарубежных поездок, однако власти США заявили, что эти случаи не связаны друг с другом.

В пятницу также стало известно о заражении сотрудницы американской военной базы в Южной Корее. Женщина стала уже седьмым по счету сотрудником военного контингента США в Южной Корее, заразившимся коронавирусом. Она находится на карантине у себя дома в Чхонане.