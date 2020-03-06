Количество больных коронавирусом в мире превысило 98 000, выздоровели более 50% пациентов

Количество больных коронавирусом в мире по состоянию на утро 6 марта составило более 98 300 человек. Умерли 3383, выздоровели - 55 422 пациента, говорится на карте распространения коронавируса от Центра Джона Хопкинса.

Самое большое количество заболевших - более 80 000 - зафиксировали на материковом Китае. В одной только провинции Хубэй скончался 2931 пациент, выздоровели более 41 900 заболевших.

На втором месте по количеству больных - Южная Корея, где инфицировались почти 6300 человек. На третьем месте Италия - там заболели 3 858 человек. При этом эта страна занимает второе место по смертности, поскольку там от коронавируса SARS CoV-2019 погибли уже 148 пациентов.

Еще одной страной с несколькими тысячами заболевших стал Иран, где подтвердили 3513 случаев и 107 смертей. Выздоровели более 700 людей.

По одному случаю заражения зафиксировали на Шри-Ланке (пациент уже здоров), Латвии, Польше, Иордане, Непале, Бутане, Тунисе, Нигерии, Гибралтаре, Андорре, Коста-Рике, на Фарерских островах, в Лихтенштейне, Украине, Южной Африке, Доминикане, Армении, Афганистане, Монако, Северной Македонии, Камбодже, Литве.

Напомним, в Украине подтвержден один случай заражения коронавирусом у жителя Черновцов, который вернулся из Италии. Его супруга находится на карантине в госпитале, однако симптомов болезни у нее нет. Женщину отправили в медицинское учреждение из-за протестов ее соседей.