Шамбала. Волшебный эликсир для женщин

Одно из таких растений — пажитник, полезные свойства и противопоказания которого известны с древности и не забыты по сей день. Польза пажитника для здоровья женщин, доказана сотни лет назад.

Многочисленные достоинства тех или иных растений активно используются в медицинских, кулинарных, косметических и других целях.

Фото: предоставлено Аллой Цветковой

Он активно применяется при различных нарушениях цикла менструации. Пажитник уменьшает маточные кровотечения, унимает сопутствующую боль. Это возможно благодаря наличию холина, способного нормализовать месячные и уменьшить менопаузу.

Многие кормящие мамы жалуются на нехватку молока при кормлении ребенка грудью. Принимая пажитник в виде чая от этой проблемы легко избавиться. Высокое содержание стероидных сапонинов способствует выработке материнского молока – это самый мощный натуральный стимулятор пролактина! По данным исследований, количество молока увеличивается в несколько раз.

Замочите на несколько часов семена в воде, затем промойте 2 чайные ложки пажитника, высыпьте в емкость и залив стаканом воды, поставьте на огонь. Варите его около 7 минут. Пейте его не более 2-3 раз в сутки.

Помните, принимать пажитник для лактации в больших количествах не следует! Решив воспользоваться при лактации пажитником, проконсультируйтесь с врачом. Самостоятельный его прием нежелателен.

Широко применяется шамбала в косметологии. Она за короткий промежуток времени способна улучшить состояние кожи головы, укрепить волосы, избавить от перхоти.

Пажитник – природное средство от старения. Благодаря высокому содержанию никотиновой кислоты, он помогает регенерации и образованию клеток кожи, что приводит к исчезновению морщин, в т.ч. мимических, а также возрастных пигментных пятен.

Предлагаем вам попробовать несколько рецептов красоты.

Полезные маски для волос: избавляют от перхоти, выпадения волос, укрепляют и восстанавливают корни волос, придают им гладкость и блеск.

1) Заварить 4 столовые ложки сухих листьев в 200 мл кипятка. Дождаться, пока жидкость остынет и хорошо втереть в кожу головы;

2) Избавит от перхоти смесь из шамбалы и оливкового масла. Приготовленную массу втирают в голову, заматывают полиэтиленовой пленкой и полотенцем на полчаса. Смывают водой и шампунем;

3) 2 столовые ложки семян заливают водой и оставляют на 10-12 часов. По истечении этого времени растение разминают, превращая в кашицу, и наносят на волосы на 60 минут. После этого смывают теплой водой с шампунем. Этот рецепт способствует укреплению волос, придает им блеск и делает их более крепкими.

4) 1 чайную ложку молотого пажитника смешивают с оливковым и тминным маслом. Можно добавить щепотку молотого чёрного перца. Смесь втереть в корни волос, голову утеплить. Маску держать на волосах полчаса, затем смыть. Ускоряется рост волос, уничтожается перхоть и излечиваются различные дерматиты кожи головы.

При регулярном использовании пажитника место больных и отмерших клеток займут молодые и здоровые, а заодно исчезнут прыщи и угри. Если использовать порошок пажитника как маску для лица, кожа станет менее жирной.

Пробуйте и выбирайте для себя подходящий вариант маски:

1. Очищающая маска: 1 чайная ложка семян пажитника смешивается со столовой ложкой оливкового масла, наносится на десять минут. Маска помогает избавиться от прыщей, различных дерматитов.

2. Питательная маска: 1 чайную ложку размолотых семян смешать с желтком, 1 ч.л. меда, 1 ч.л. тминного масла, 1 ч.л. оливкового масла. Нанести на 15 мин., смыть.

3. Увлажняющая маска: 1 чайную ложку семян шамбалы смешать с 1 ч.л. меда, 1 ч.л. сока моркови и 1 ч.л. сока алоэ. Нанести на 20 мин., смыть.

4. Маска омолаживающая: 2 ст.л. глины, 1ч.л. молотых семян пажитника, 1 ст.л. сока алоэ. Наносим на лицо на 15-20 минут, смываем теплой водой. Курс 8-10 масок через 4-5 дней.

Для достижения удовлетворительных результатов регулярно принимайте пажитник внутрь и делайте маски из семян пажитника.