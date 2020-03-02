Так что же это за загадочное растение – пажитник?

Пажитник, широко известный как приправа и как средство альтернативной медицины, — растение уникальное. В древних рукописях, дошедших до нас в сохранности, его свойства описываются как чудотворные и волшебные, мол, и после всех болезней он на ноги поставит, и от болей в животе поможет, и от экземы и прочих нечистей избавит. Действительно ли пажитник способен на такие чудеса? Современная медицина соглашается с мнением древних целителей, ведь последние исследования дают возможность объяснить целебные свойства пажитника его химическим составом, а также намного расширяют спектр его применения в разных областях.

Пажитник сенной известен еще как Шамбала, фенугрек, хельба, верблюжья колючка, треуголка, метхи, греческое сено, фенум-грек. Такое разнообразие говорит о том, насколько широка популярность этого растения.

Состав пажитника богат антиоксидантными соединениями и элементами, которые обеспечивают противовоспалительное действие. В нем содержится: железо, фосфор, натрий, медь, цинк, селен, магний, калий. Кроме того, в нем есть алкалоид, способный препятствовать дегенерации нервных клеток, — тригонеллин. Еще ряд важнейших его компонентов пополняют фитоэстрогены, совершенно незаменимые при коррекции эндокринных заболеваний у женщин.

В химическом составе пажитника выделены также никотиновая кислота, эфирные и жирные масла, фитостеролы и фитостерины, танины, витамины А, С и В1, В2, В9, лецитин и много других элементов. Но и этим список не исчерпывается – в семенах шамбалы есть фактически все аминокислоты, в которых нуждается организм человека, включая лизин и L-триптофан.

В древних трактатах пажитник называли лекарством от сорока болезней, перечислим некоторые его полезные свойства и болезни, которые он излечивает:

- положительно влияет на работу нервной системы, улучшает настроение и эмоциональное состояние, сохраняет память и внимание;

- улучшает состояние сердечно-сосудистой системы;

- нормализирует жировой обмен;

- обеспечивает профилактику и защиту от заболеваний суставов;

- предупреждает развитие сахарного диабета;

- повышает иммунитет;

- избавляет от болезней мочеполовой системы, почек;

- излечивает болезни ЖКТ;

- усиливает регенеративные способности органов;

- нейтрализует токсины, защищает клетки;

- насыщают клетки кислородом и нормализуют водный баланс;

- обладает антиоксидантным действием и улучшает работу сердца;

- очищает от токсинов и шлаков, выводит тяжёлые металлы, стабилизируют работу клеток;

- делает внешний вид привлекательным, а кожу, ногти и волосы здоровыми;

- предотвращает появление сахарного диабета;

- пажитник лечит запоры, геморрой и отёки. Улучшает обмен веществ.

Избегать пажитника стоит тем, чьи анализы свидетельствуют о повышенном количестве эстрогена и пролактина. Беременным женщинам вплоть до последних недель беременности пажитник категорически не рекомендуется, ведь он приводит матку в тонус. Но вот непосредственно перед родами чай из пажитника окажет именно необходимый эффект. Следующие серьезные противопоказания к употреблению средств на основе пажитника – это инсулинозависимая форма диабета, астма и заболевания щитовидки. Следует также запомнить о несовместимости хельбы с наперстянкой и подорожником. Прежде чем купить пажитник для лечения, проконсультируйтесь со своим врачом и учтите, что максимально допустимая его доза — 100 грамм.

У шамбалы довольно интересный вкус – в нем одновременно присутствуют сладость и горечь, а также грибные и ореховые нотки. В такие популярные приправы, как чатни, карри и хмели-сунели, шамбала (пажитник) входит обязательно, иногда составляя до 20% пряной смеси. Чаще всего в ход идут семена, но и порошок высушенного растения тоже используется довольно активно. Из нежных побегов и свежих листьев готовят салаты, а семена обжаривают и делают из них суррогатный кофе.

Семена пажитника придают тонкий аромат и изысканный вкус рыбным и мясным блюдам. Порошок пажитника можно добавить в йогурт или соус. Семена шамбалы, поскольку они содержат большое количество крахмала, также используют в качестве загустителя, добавляя их в подливы, соусы и супы-пюре. Свежие листья можно добавлять как пряную зелень в салаты, маринады, соусы и гарниры. В измельченном виде листья добавляют в овощные блюда и в блюда с бобовыми.

Пажитник используют в небольших количествах, потому что он может легко одолеть любые другие специи в смеси. Этот эффект часто можно почувствовать в дешевых порошках карри, которые имеют почти полный вкус пажитника. Не пытайтесь измельчать семена пажитника вручную. Это явно не та специя, которую можно измельчить с помощью ступки и пестика. Маленькие желтые семена похожи на высушенные зерна кукурузы в том, что они имеют сходную прямоугольную форму и очень твердые. Для измельчения поджаренных семян лучше использовать измельчитель специй.

Доказано, что после 1-2х курсов лечения пажитником человеческий организм оздоравливается кардинально. Лекарства из пажитника применяют курсами 4-6 недель, с перерывом в 2 недели.

Способы применения: 4 ст. ложки измельченных семян пажитника залить 0,6 литра холодной водой, несколько часов дать настояться, после чего довести до кипения на сильном огне и сразу же процедить. Принимать теплым по 50 мл три раза в день перед приемом пищи. В готовый отвар добавить несколько ложек меда, это усилит его активность.

Отвар из семян пажитника широко используется в народной медицине при простудных и легочных заболеваниях. Для этого 2 чайных ложки семян этого растения надо в стакане воды поставить на водяную баню на 15 минут. Принимают полученный отвар с медом 3-4 раза в день. При заболеваниях органов дыхания рекомендуется принимать водный отвар семян пажитника с медом. При сухом кашле лучше принимать молочный отвар семян. При больном горле очень помогает крепкий настой для полоскания.

Теперь, ознакомившись с полезными свойствами пажитника, согласитесь, что взять на вооружение эту информацию точно не будет лишним. А если во время путешествия ваш желудок взбунтуется против непривычной местной пищи, помните, что именно желтый чай из пажитника быстро приведет его в норму. В следующих статьях мы расскажем еще много полезной информации о чудотворном пажитнике.