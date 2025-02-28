В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня

Голова НСЗУ Наталія Гусак прокоментувала повідомлення про те, що з 1 березня анулюють декларації з сімейними лікарями.

У соцмережах писали, що будуть розривати декларації пацієнтів, які три роки не зверталися до своїх сімейних лікарів і які не пройшли верифікацію даних.

“Такого ніде не визначено у нас в нормативно-правових актах, і немає в планах, щодо розірвання декларації всіх людей. І це виключно маніпуляція закладів охорони здоров'я, напевно, які сповістили або вивели таке повідомлення”, - заявила Наталія Гусак під час ефіру з медичною експерткою ЮНІСЕФ в Україні Катериною Булавіною.

За її словами, держава не може формулювати політику, щодо розірвання декларацій, тому що це право пацієнта і лікаря.

“Ми можемо застосовувати різні інструменти оплат щодо декларацій, до прикладу, за певним статусом верифікації відповідних даних пацієнта. Так, і ми маємо тут уже історію з 2024 року, коли ми вперше проверифікували дані пацієнтів за державним реєстром фізичних осіб. Плануємо цьогоріч абсолютно в автоматичному режимі верифікувати з державним реєстром актів цивільного стану”, - зазначила Наталія Гусак.

За її словами, у підвішеному становищі впродовж перших двох місяців 2025 року було питання оплати декларацій дітей, які не мали податкового номера, за яким можна верифікувати дані по цій дитині з державним реєстром фізичних осіб.

Однак станом на зараз Наталія Гусак обіцяє, що “історія про дітей - це точно не історія застосування нуля до оплати з березня”.

“Ця історія буде виключно тоді, коли ми зможемо зробити автоматичну верифікацію по державному реєстру актів цивільного стану”, - зазначила вона.

З іншого боку голова НСЗУ зазначила, що лікар може розірвати декларацію з пацієнтом, якщо пацієнт не виконує відповідні вимоги.

“Насправді, мені здається, що такий внутрішній аудит всередині закладів, нам потрібний, особливо зараз, коли ми розуміємо, що ми маємо ефективно використовувати всі ресурси, які є в країні. Тому давайте зробимо це разом і це не складно. Настав час, щоб було більше порядку в системі стосовно декларацій, пацієнтів, які мають ці декларації і які користуються, чи не користуються послугами”, - додала Гусак.

Читайте також: