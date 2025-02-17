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МОЗ почне клінічний аудит в медзакладах, паралельно з моніторингом НСЗУ, – Гусак

Разом з міністром охорони здоров’я Національна служба здоров’я пропрацьовує нову політику.

МОЗ почне клінічний аудит в медзакладах, паралельно з моніторингом НСЗУ, – Гусак
Наталія Гусак
Фото: facebook/Наталія Гусак

За планами обох відомств, МОЗ має запустити по медзакладах України клінічний аудит, аби перевіряти якість лікування.

Про це розповіла Голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак в інтерв'ю LB.ua.

“Я приїхала в Закарпатську обласну лікарню, приходжу в палату, бачу п'ятьох пацієнтів, за яких ми заплатили. Вони реальні, лежать на ліжечку. Я бачу їхні історії хвороби, що їм призначають, і розумію, що цього не мало б їм призначати. І з такими станами вони могли б бути вдома. А вони в стаціонарі, і я маю за них закладу заплатити”, – навела приклад Гусак.

І пояснила, що в клінічній частині перевірки медзакладу НСЗУ не має повноважень, За законодавством, відповідає за якість меддопомоги саме МОЗ.

“У нас запустився моніторинг, а в них має запуститися клінічний аудит. Це взаємопов'язані речі: як спільно діяти, щоб виписати чітко політику, щоб з такими бронхітами, як я побачила в закарпатській лікарні, людей не госпіталізовували”, – пояснила голова НСЗУ.

  • Повністю інтерв'ю з Наталією Гусак читайте за посиланням.
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