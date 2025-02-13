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В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили лише на 200 грн

Капітаційна ставка - сума, яку держава платить закладу сімейної медицини за одного задекларованого пацієнта - зросла вперше за три роки. Наразі вона складає 844 грн, замість 786.

В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили лише на 200 грн
Фото: EPA/UPG

Однак навіть це невелике підвищення НСЗУ довелося обґрунтовувати величезною кількістю аналітики.

Про це розповіла Голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак в інтерв'ю LB.ua.

“Наші дії, думки і рішення виходять з об'єктивних обставин, які можемо собі дозволити”, - каже Наталія Гусак.

За її словами, після запуску реформи, через півтора року, до НСЗУ і МОЗ прийшла Рахункова палата. Вона виписала пропозицію, що необхідно провести чіткий костинг витрат первинки (тобто з чого конкретно складається послуга обслуговування сімейними лікарями. — LB.ua) і платити відповідно до їхніх витрат.

“Узялася нам допомогти Всесвітня організація охорони здоров'я. Масштабний костинг-проєкт тривав декілька років. Ми тримали зв'язок з надавачами, відібраними для костингу. Фіналізували методику, зібрали реальні дані про витрати всіх надавачів і сільської, і міської, і групової практики, і окремих ФОПів. І потім вийшли до Мінфіну, що можемо обґрунтувати підвищення капітаційних витрат. Тобто навіть це підвищення довелося обґрунтовувати величезною кількістю аналітики”, - зазначила керівниця НСЗУ.

Методика і капітація, визначена на цьому рівні, відповідає витратам, враховує все, окрім капітальних витрат і енергоносіїв. Таким чином, приватна форма власності більше страждає, бо комуналку комунальним медзакладам покриває місцевий бюджет та може купувати нову техніку, а приватники роблять усе самі.

“Але при цьому ми бачимо інтерес приватної форми власності. 2024-й — перший переломний рік, коли надавачів приватної форми власності, з якими укладено контракт на первинну меддопомогу, більше, ніж комунальної. При цьому розуміємо, що за структурою платежів і кількістю декларацій це ще не так, але це вже незворотна історія, яка розпочалася”, - каже Наталія Гусак.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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