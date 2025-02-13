В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили лише на 200 грн

Однак навіть це невелике підвищення НСЗУ довелося обґрунтовувати величезною кількістю аналітики.
Про це розповіла Голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак в інтерв'ю LB.ua.
“Наші дії, думки і рішення виходять з об'єктивних обставин, які можемо собі дозволити”, - каже Наталія Гусак.
За її словами, після запуску реформи, через півтора року, до НСЗУ і МОЗ прийшла Рахункова палата. Вона виписала пропозицію, що необхідно провести чіткий костинг витрат первинки (тобто з чого конкретно складається послуга обслуговування сімейними лікарями. — LB.ua) і платити відповідно до їхніх витрат.
“Узялася нам допомогти Всесвітня організація охорони здоров'я. Масштабний костинг-проєкт тривав декілька років. Ми тримали зв'язок з надавачами, відібраними для костингу. Фіналізували методику, зібрали реальні дані про витрати всіх надавачів і сільської, і міської, і групової практики, і окремих ФОПів. І потім вийшли до Мінфіну, що можемо обґрунтувати підвищення капітаційних витрат. Тобто навіть це підвищення довелося обґрунтовувати величезною кількістю аналітики”, - зазначила керівниця НСЗУ.
Методика і капітація, визначена на цьому рівні, відповідає витратам, враховує все, окрім капітальних витрат і енергоносіїв. Таким чином, приватна форма власності більше страждає, бо комуналку комунальним медзакладам покриває місцевий бюджет та може купувати нову техніку, а приватники роблять усе самі.
“Але при цьому ми бачимо інтерес приватної форми власності. 2024-й — перший переломний рік, коли надавачів приватної форми власності, з якими укладено контракт на первинну меддопомогу, більше, ніж комунальної. При цьому розуміємо, що за структурою платежів і кількістю декларацій це ще не так, але це вже незворотна історія, яка розпочалася”, - каже Наталія Гусак.
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Повністю інтерв'ю з Наталією Гусак читайте за посиланням.
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