Головне за ніч та ранок понеділка, 17 лютого: майже 130 боєзіткнень, 147 ворожих БпЛА, вибухи в Росії

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 129 бойових зіткнень.

Захисники відбили 40 атак противника на Покровському напрямку фронту.

Учора на Куп’янському напрямку відбулось 16 бойових зіткнень поблизу Петропавлівки, Загризового, Богуславки та Піщаного.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. В районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке, Новоочеретувате та Новосілка окупанти 18 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських систем, два пункти управління, один засіб ППО, а також дві станції РЕБ російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1530 окупантів, 16 ворожих танків, 52 бойові броньовані машини, 37 артилерійських систем. Від початку вторгнення російська армія втратила близько 859 920 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уночі захисники збили 83 зі 147 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів. Ворог запускав їх з напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Підтверджено збиття дронів у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях, повідомили в Повітряних силах.

"59 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)", – вказали в повідомленні.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Харківська, Полтавська та Запорізька області.

На Київщині внаслідок атаки пошкодження є в чотирьох районах.

Російське міністерство оборони вночі поскаржилося на атаку дронів. Ціллю міг стати Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Міноборони ворога повідомило про 90 нібито перехоплених та знищених БпЛА за ніч. Начебто збили 38 дронів над акваторією Азовського моря, 24 – над територією Краснодарського краю.

Також заявляють про збиті безпілотники над окупованим Кримом, акваторією Чорного моря, територіями російської Курської та Ростовської областей. І начебто росіяни збили керовану ракету "Нептун" над акваторією Азовського моря.

Пізніше стало відомо, що у Краснодарському краї після атаки дронів виведено з експлуатації нафтоперекачувальну станцію "Кропоткінська" Каспійського Трубопровідного Консорціуму.

Голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак в інтерв'ю LB.ua розповіла, які лікарні надають неправдиву інформацію про кількість пацієнтів і навіщо.

Найбільше неправдиві дані про кількість пацієнтів надають в НСЗУ маленькі загальні лікарні. У надкластерних і кластерних лікарнях це, можливо, поодинокі випадки.

“Невеличкі лікарні, які не мають достатньо послуг, щоб забезпечити своє існування, придумують. Хто ми? Лікарня. Що ми хочемо? Щоб вона жила. Що нам для цього треба? Пацієнти. Пацієнти де? Немає. То що необхідно зробити? Придумати їх”, - каже Наталія Гусак.

Докладніше – в новині та в ексклюзивному інтерв’ю.

Народний депутат Петро Порошенко в інтерв'ю УП сказав, що збирається балотувався на посаду депутата Європейського парламенту від України після того, як держава вступить до Євросоюзу. За його словами, саме про це він торік говорив у розмові з Al Jazeera.

Нині ця позиція не змінилася, запевнив він. Стосовно балотування на виборах президента України Порошенко сказав, що "Я вже усім був і вище точно не буду".

"Тому прагнення, мотивації за будь-яку ціну догризтися до будь-якої посади, повірте мені, у мене немає. Щодо участі в тих чи інших політичних виборах, то, по-перше, повірте, зараз ці розмови не на часі, вони є шкідливими – це атаки на єдність", – сказав він.

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