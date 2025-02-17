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У Міноборони назвали популярні вакансії, які найчастіше обирають у "Резерв+"

Під час пошуку вакансії користувачам необхідно пройти невеликий тест.

У Міноборони назвали популярні вакансії, які найчастіше обирають у "Резерв+"
Мобільний застосунок "Резерв+"
Фото: скриншот відео

Охочі приєднатися до Сил оборони, які відгукуються на вакансії через сервіс рекрутингу у застосунку Резерв+, найчастіше обирають військові професії за такими напрямами, як штаб, БпЛА, IT, транспорт і піхота. 

Про це повідомили у Міноборони.

"Наша мета — запропонувати користувачеві у сервісі рекрутингу найширший спектр вакансій та напрямів, які існують у Силах оборони. Теза про «війську потрібні всі» не втрачає своєї актуальності сьогодні. Бо кожна професія здатна принести користь та збільшити спроможності війська", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Рекрутинг у Резерв+ допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому запиту, досвіду і вподобанням. Під час пошуку вакансії користувачам необхідно пройти невеликий тест – наприклад, вказати, чи є завершене навчання в одній із військових сфер, чи у якому напрямі громадянин розбирається найкраще.

Вакансії містять детальний опис: інформацію про бригади, їхнє командування, досягнення та згадки про них у ЗМІ. Процес вибору вакансій зручний: є фільтр, який допомагає шукати оптимальні пропозиції за вибраними критеріями.

 Інтуїтивний інтерфейс дозволяє швидко сортувати вакансії: натиснути «плюс», щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або «мінус», щоб відхилити.Сервіс рекрутингу запустився в застосунку Резерв+ у жовтні минулого року. Він дає змогу українцям знайти для себе у війську оптимальну вакансію серед тисяч різних варіантів.

Завдяки співпраці з платформою працевлаштування Lobby X сервіс пропонує один з найбільших переліків відкритих посад у Силах оборони — понад 6 000. Зафіксовано вже понад 50 000 відгуків на ці вакансії.

  • Станом на початок 2025 року із моменту запуску сервісу рекрутингу в застосунку Резерв+ понад 36 тис. українців відгукнулися на вакансії в Силах оборони. 
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