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Кількість боїв за тиждень зросла на деяких напрямках

Найважчим залишається Покровський. 

Кількість боїв за тиждень зросла на деяких напрямках
Фото: Генштаб

Протягом тижня було 935 бойових зіткнень. Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Покровському, Новопалівському, Торецькому і Курському напрямках. Протягом минулого тижня російські окупанти завдали по позиціях українських військ і цивільної інфраструктури 7 ракетних ударів, задіявши 32 ракети, а також 578 авіаційних ударні, зокрема, скинувши 867 КАБ. Здійснили понад 39 000 обстрілів (1006 із них – з реактивних систем залпового вогню). 

На Харківському напрямку Сили оборони відбили 13 атак у районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп'янському напрямку відбулося 79 атак ворога біля Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової і в напрямку Новоосинового, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону. 

"На лиманському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 82 атаки противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Торське, Терни та Діброва", – сказав він. 

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 25 атак у районах Верхньокам'янського та Івано-Даріївки. На Краматорському напрямку відбили 58 атак у районах Предтечиного, Ступочок, Білої Гори та в районі Часового Яру.

На Торецькому росіяни провели 92 атаки неподалік Торецька, Деліївки, Кримського. Успіху не мали. 

На Покровському напрямку захисники відбили 289 атак окупантів. Основні зусилля ворог зосереджував поблизу Зеленого Поля, Тарасівки, Водяного Другого, Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Дачинського, Шевченка, Піщаного, Котлиного, Кадіївки, Андріївки та Удачного. 

На Новопалівському напрямку Сили оборони стримують ворога у районах населених пунктів Зеленівка, Розлив, Новий Комар, Новосілка і Велика Новосілки, де ворог 102 рази намагався прорвати оборону.

"На Гуляйпільському напрямку російські загарбники провели одну атаку в районі Новополя", – сказав речник. 

На Оріхівському напрямку ворог минулого тижня один раз атакував у напрямку Новоандріївки.

Триває операція в Курській області. 

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