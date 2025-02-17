Стармер готовий відправити британських миротворців до України після мирної угоди

Британський прем'єр-міністр перед зустріччю з лідерами Європи в Парижі зробив першу заяву на підтримку цієї ідеї.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер готовий відправити миротворців на територію України в разі досягнення угоди про закінчення війни. Це перша публічна заява прем'єр-міністра щодо розгляду можливості відправки своїх військ на українську землю, пише The Guardian.

Заява пролунала саме перед терміновими переговорами лідерів Європи, які нині пройдуть у Парижі. Очільники країн хочуть напрацювати стратегію у відповідь на тиск американського президента Дональда Трампа стосовно переговорів із росіянами.

Також європейці побоюються, що Штати за нової адміністрації відмовляться від своїх безпекових зобов'язань перед європейцями.

Стармер, говорячи про війну в Україні в колонці Daily Telegraph, назвав її екзистенційним питанням для Європи і сказав, що такий момент буває раз на покоління.

Британія "готова відіграти керівну роль" в обороні і безпеці України, включно з фінансовими зобов'язаннями у 3 млрд фунтів стерлінгів до 2030 р. Але, окрім військової допомоги, це також означає готовність та бажання сприяти гарантіям безпеки України шляхом розміщення власних військ у разі потреби.

"Я не легковажно це кажу. Я відчуваю дуже глибоку відповідальність, пов'язану з потенційним завданням шкоди британським службовцям і службовицям", – сказав прем'єр-міністр.

Але, наголосив він, будь-яка роль у гарантуванні безпеки для України допомагає гарантувати безпеку континенту та Великої Британії. Стармер сказав, що кінець війни не може бути тимчасовою паузою для того, щоб Путін атакував знову.

Миротворці в Україні

Ідею надсилання миротворчих військ в Україну раніше озвучував французький президент Еммануель Макрон.

Україна підтримує відправку іноземних військ в якості миротворців, говорив український президент Володимир Зеленський. На Мюнхенській безпековій конференції він казав, що план із кількістю миротворців та місцями, де вони можуть бути розміщені, вже є. Йтися може про кількість до 220 000 осіб. Україна готова, щоб миротворці були лише з числа її громадян, але їх треба озброїти озброєнням НАТО, а також їх треба забезпечувати. Сама вона цього зробити не зможе.

Іноземні миротворці після досягнення мирної угоди можуть бути однією з гарантій безпеки, казав Зеленський. Якщо США не хочуть відправки своїх миротворців, то можуть допомогти з ППО – потрібно ще до 25 систем Patriot, пояснював він. Хоча спершу Україна наполягала на тому, що миротворчої місії без участі американських військ бути не може.

Більше на цю тему – в матеріалі "Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки".