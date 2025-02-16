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Зеленський прибув до Об’єднаних Арабських Еміратів

Президент зазначив, що пріоритет - обговорення обміну полоненими з Росією.

Зеленський прибув до Об’єднаних Арабських Еміратів
Президент прибув в ОАЕ
Фото: Скриншот відео

Президент Володимир Зеленський з дружиною прибув до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це він повідомив у соцмережах.

"Офіційний візит разом із першою леді до Об’єднаних Арабських Еміратів. Пріоритет – щоб іще більше наших людей повернулися додому з полону. А також інвестиції та економічне партнерство. Велика гуманітарна програма", - написав Зеленський.

Раніше Зеленський повідомив, що найближчим часом відвідає ОАЕ, Саудівську Аравію та Туреччину.

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