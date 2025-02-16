Президент Володимир Зеленський з дружиною прибув до Об’єднаних Арабських Еміратів.
Про це він повідомив у соцмережах.
"Офіційний візит разом із першою леді до Об’єднаних Арабських Еміратів. Пріоритет – щоб іще більше наших людей повернулися додому з полону. А також інвестиції та економічне партнерство. Велика гуманітарна програма", - написав Зеленський.
Раніше Зеленський повідомив, що найближчим часом відвідає ОАЕ, Саудівську Аравію та Туреччину.
- Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня Саудівська Аравія прийматиме перемовини між США, Україною та Росією.
- Раніше Трамп також анонсував тристоронні переговори під час Мюнхенської безпекової конференції, проте в Офісі Президента України заявили, що контакти з росіянами, які не запрошені до Німеччини, не заплановані.
- Україна наполягає, що перед зустрічами з росіянами вона говоритиме зі США.