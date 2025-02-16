Президент зазначив, що пріоритет - обговорення обміну полоненими з Росією.

Президент Володимир Зеленський з дружиною прибув до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це він повідомив у соцмережах.

"Офіційний візит разом із першою леді до Об’єднаних Арабських Еміратів. Пріоритет – щоб іще більше наших людей повернулися додому з полону. А також інвестиції та економічне партнерство. Велика гуманітарна програма", - написав Зеленський.

Раніше Зеленський повідомив, що найближчим часом відвідає ОАЕ, Саудівську Аравію та Туреччину.

