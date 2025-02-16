У Нью-Делі внаслідок тисняви на залізничній станції загинули щонайменше 18 людей

Як повідомили в уряді, серед загиблих були переважно жінки та діти.

Щонайменше 18 людей загинули і понад 10 отримали поранення внаслідок тисняви на залізничній станції в столиці Індії Нью-Делі вчора ввечері, пише DW.

Люди поспішали сісти на потяг до пунктів Кумбги-Мели ‒ обряду масового паломництва індусів до священних міст індуїзму, що проводиться раз на три роки. Як повідомили в уряді, серед загиблих були переважно жінки та діти.

Інцидент стався близько 20:00 за місцевим часом на двох платформах, коли пасажири чекали посадки на потяги до міста Праяградж, тимчасового містечка, створеного для фестивалю.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді заявив, що “засмучений тиснявою, а влада допомагає всім, хто постраждав від неї”.

Distressed by the stampede at New Delhi Railway Station. My thoughts are with all those who have lost their loved ones. I pray that the injured have a speedy recovery. The authorities are assisting all those who have been affected by this stampede. — Narendra Modi (@narendramodi) February 15, 2025

Міністр залізниці Ашвіні Вайшнау повідомив, що причини тисняви визначить розслідування.

Залізниця оголосила про компенсацію на суму близько 11 000 євро кожному з найближчих родичів загиблих у катастрофі.Ті, хто вижив із серйозними травмами, отримають близько 3000 євро, а потерпілі з легкими пораненнями отримають 1000 євро.

Рахул Ганді, лідер опозиції в нижній палаті парламенту Індії, назвав інцидент "провалом" з боку залізниць.