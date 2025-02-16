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Сікорський заявив, що Європа не створюватиме спільну армію

Сікорський згоден щодо зміцнення обороноздатності Європи.

Сікорський заявив, що Європа не створюватиме спільну армію
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

В інтерв’ю польському державному телебаченню міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що європейські країни не створюватимуть єдину армію у відповідь на загрози з боку РФ.

Про це пише Reuters.

У відповідь на запитання журналістів щодо можливості створення об'єднаної армії Європи, Сікорський заявив, що з цим терміном потрібно бути обережним "тому що люди розуміють різні речі".

"Якщо під цим розуміти об'єднання національних армій, то цього не буде. Але я був прихильником того, щоб Європа, Європейський Союз розвивав свою власну обороноздатність", – сказав глава МЗС.

"Якщо США хочуть, щоб ми посилили оборону, вона повинна мати національний компонент, компонент НАТО, але я також вірю, що європейський компонент ЄС, субсидії ЄС для оборонної промисловості для нарощування нашої виробничої потужності, а також сили ЄС, гідні свого імені", — сказав Сікорський.

Він додав, що розміщення польських військ на території України "не розглядається, тому що обов’язок Польщі перед НАТО – захищати східний фланг, тобто свою власну територію".

  • Учора під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції президент України Володимир Зеленський закликав до створення об’єднаних Збройних сил Європи, щоб протистояти російській агресії.
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