FT: Євросоюз планує заборонити імпорт продуктів харчування, які містять заборонені пестициди

Пестициди, що містять канцерогени, мутагени або ендокринні руйнівники, не повинні допускатися до ЄС.

ЄС хоче заблокувати імпорт харчових продуктів, які містять заборонені пестициди і виготовлені за іншими стандартами, щоб захистити своїх фермерів.

Про це пише Financial Times.

За словами трьох офіційних осіб, Європейська комісія наступного тижня погодиться вивчити можливість посилення обмежень на імпорт. Цей крок може призвести до зростання напруженості у відносинах з торговими партнерами. Одними з перших під обмеження можуть потрапити сільськогосподарські культури зі США, як-от соєві боби, які вирощуються з використанням пестицидів, заборонених для фермерів ЄС.

"Ми маємо дуже чіткі сигнали від парламенту, дуже чіткі сигнали також від держав-членів і від наших фермерів: все, що заборонено в ЄС, це має бути заборонено в ЄС, навіть якщо це імпортний продукт", — сказав комісар з охорони здоров’я Олівер Варгеї.

ЄС забороняє багато пестицидів, тому що вони завдають шкоди рослинам і тваринам, навіть якщо агентство охорони здоров’я країни постановило, що деякі з них безпечні.

План ЄС включено до дорожньої карти "Бачення для сільського господарства", розробленої комісаром із сільського господарства Крістофом Хансеном. За словами чиновника, знайомого з документом, у ньому наголошується на необхідності дотримання міжнародних правил.

"Ми говоримо лише про найнебезпечніші пестициди, і перед прийняттям будь-яких рішень буде проведена оцінка впливу для захисту конкурентоспроможності", — сказав один чиновник, зазначивши, що "нам потрібна кава, манго та авокадо".

Вархелі сказав, що пестициди, що містять канцерогени, мутагени або ендокринні руйнівники, не повинні допускатися до ЄС на імпортних продуктах харчування.

"Якщо наука каже, що це небезпечно, то нам цього не слід робити. Якщо ми хочемо бути науково обґрунтованими, то наука універсальна. Тому ми повинні переконатися, що все, що імпортується, відповідає цьому", — сказав він.

Однією з таких речовин є паракват, гербіцид, заборонений в ЄС, але використовується в США для сільськогосподарських культур, включаючи соєві боби.

Відповідно до звіту, опублікованого раніше цього місяця, правозахисна організація Pesticide Action Network Europe виявила в багатьох імпортованих товарах пестициди, як-от фунгіцид пропіконазол і нейротоксичні інсектициди, що вбивають бджіл.

"Ці речовини часто з'являються в сумішах "пестицидного коктейлю", і в деяких випадках їхні рівні перевищують встановлені допустимі межі залишків для окремих пестицидів. Вищі допустимі межі залишків часто підтримуються для задоволення міжнародних торгових партнерів, що ставить під загрозу здоров'я громадян Європи", — ідеться у звіті.

Чай і кава були найпоширенішими продуктами із залишками заборонених пестицидів: 38% зразків чаю і 23% зразків кави. Майже чверть зразків з Індії та 17% з Китаю, які є великими виробниками чаю, містили залишки заборонених пестицидів.

Комісія також включить до майбутніх торговельних угод більш високі стандарти благополуччя тварин. У ЄС є правила щодо кількості місця для курей і телят, чистоти приміщень та інших речей, які збільшують витрати для фермерів.

Один з чиновників заявив, що це посилить громадську підтримку торговельних угод після того, як національні парламенти відмовилися ратифікувати деякі нещодавні угоди через їхній передбачуваний вплив на фермерів і навколишнє середовище.