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Адміністрація Трампа хоче досягти припинення вогню в Україні до Великодня, - Bloomberg

Європейські чиновники працюють над великим новим пакетом для збільшення витрат на оборону та підтримки Києва. 

Адміністрація Трампа хоче досягти припинення вогню в Україні до Великодня, - Bloomberg
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче досягти припинення вогню в Україні до Великодня, який цього року припадає на 20 квітня, і заявила про це європейським партнерам.

Про це йдеться в статті Bloomberg.

Зазначається, що європейські чиновники працюють над великим новим пакетом для збільшення витрат на оборону та підтримки Києва, оскільки президент США наполягає на швидкому припиненні війни в Україні.

За словами офіційних осіб, плани витрат будуть оголошені після виборів у Німеччині 23 лютого, щоб уникнути розпалу суперечок перед голосуванням.

При цьому деякі європейські чиновники кажуть, що темпи переговорів, які розпочнуться наступного тижня в Саудівській Аравії за участю представників США і Росії, "амбітні, але потенційно нереалістичні".

Набагато реалістичніше домогтися рішення до кінця 2025 року, зазначив один зі співрозмовників. У Раді національної безпеки Білого дому не відповіли на прохання про коментар Bloomberg.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що  українська сторона розпочала роботу з командою Трампа й уже є відчуття, що успіх можливий.

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