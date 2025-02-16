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Павел: Чехія продовжить постачати боєприпаси для України

Україна отримала 1,6 мільйона великокаліберних боєприпасів від Чехії

Павел: Чехія продовжить постачати боєприпаси для України
Фото: ceskenoviny.cz

Президент Чехії Петр Павел заявив, що чеська ініціатива щодо постачання Україні боєприпасів великого калібру доставила 1,6 мільйона снарядів і далі триватиме, оскільки фінансування було забезпечено для поставок до квітня.

Про це Павел заявив під час Мюнхенської конференції, пише Reuters.

"Ми отримали від наших союзників достатньо ресурсів, щоб покрити потреби України до квітня цього року, а також тут, на конференції, я провів переговори з союзниками, щоб розглянути можливість надання більших ресурсів", заявив президент Чехії.

"Зараз ми не можемо дозволити собі, так би мовити, зняти ногу з педалі газу, коли фініш невідомий. Ми повинні підтримати Україну принаймні до того часу, поки не буде виконана якась мирна угода і поки ми не будемо впевнені, що Україна може стояти на власних ногах", — додав Павел.

За словами Павела, за останній рік Україна отримала 1,6 мільйона великокаліберних боєприпасів. У жовтні минулого року прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що ініціатива досягне мети щодо доставки півмільйона снарядів до кінця 2024 року.

Джерело в чеському уряді на умовах анонімності повідомило, що Чехія надала Україні півмільйона 155-мм артилерійських снарядів, решта були снаряди 100 мм калібру.

  • Німецький концерн Rheinmetall поставить Україні заряди до 155-мм артилерії. Замовлення, оформлене в 4 кварталі 2024 року, сягає близько 9 мільйонів євро. Воно передбачає поставку кількох десятків тисяч 155-мм модулів метального заряду різних типів.
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