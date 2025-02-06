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Президент Чехії підписав закон, який забороняє надавати громадянство росіянам, - ЗМІ

Навіть у разі відмови від паспорта РФ більшість них не зможуть отримати чеське громадянство до закінчення війни в Україні, за винятком політичних біженців та дітей віком до 15 років.

Президент Чехії підписав закон, який забороняє надавати громадянство росіянам, - ЗМІ
Петр Павел
Фото: EPA/UPG

Президент Чехії Петр Павел підписав закон, який передбачає заборону надання громадянства країни громадянам Росії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що навіть у разі відмови від паспорта більшість із росіян не зможуть отримати чеське громадянство до закінчення війни в Україні - їхні заявки будуть заморожені, за винятком політичних біженців та дітей віком до 15 років.

До кримінального кодексу також додали нову статтю, яка забороняє несанкціоновану співпрацю з іноземною державою.

Основна частина законопроєкту визначає порядок прийому українських біженців, який продовжено на один рік. Тимчасовий захист дає можливість біженцям отримати доступ до державного медичного страхування, освіти та ринку праці. Економічно самостійним біженцям поправка дає можливість отримати спеціальний дозвіл на проживання, який пізніше дозволить їм залишитися в країні на постійне проживання.

Водночас документ ускладнює порядок прийому українських дітей до державних та муніципальних шкіл – це положення закону критикувалося як дискримінаційне.

Автори документа пояснили ці положення інтересами національної безпеки.

 

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