Росія позбавила акредитації кореспондента газети Le Monde. Франція висловила обурення

Росія вирішила відкликати акредитацію московського кореспондента газети Le Monde Бенжамена Кенеля. У відповідь на такий крок Міністерство закордонних справ Франції висловило обурення, передає "Європейська правда".

МЗС наголосило, що Le Monde є одним із провідних французьких видань і вперше з 1957 року не матиме кореспондента у Москві.

Як ідеться в заяві міністерства, "це необґрунтоване і свавільне рішення російської влади є ще однією перешкодою на шляху до свободи інформації в той час, коли умови роботи незалежних російських та іноземних журналістів в Росії і без того вкрай погані, а свобода преси не дотримується".

Також МЗС закликало владу Росії переглянути рішення, бо інакше воно "вимагатиме відповідної реакції".

Як зазначив редакційний директор Le Monde Жером Феноліо в колонці, рішення Москви є "безпрецедентним", а пояснення, чому вона так зробила – безпідставним. Росія каже, що пішла на такий крок, бо Франція відмовилася акредитувати пропагандистів із "Комсомольської правди". Французька сторона каже, що вони не журналістами, а агентами спецслужб Росії.