Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
З російського полону повернули 150 наших захисників (доповнено)
З російського полону повернули 150 наших захисників (доповнено)
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Перша війна другого строку Дональда Трампа
Перша війна другого строку Дональда Трампа
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
​Spiegel: Росія провела у Німеччині масштабну диверсійну операцію, аби погіршити рейтинг «Зелених»
​Spiegel: Росія провела у Німеччині масштабну диверсійну операцію, аби погіршити рейтинг «Зелених»
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
ГоловнаСвіт

Росія позбавила акредитації кореспондента газети Le Monde. Франція висловила обурення

Москва хотіла до цього акредитації для пропагандистів із «Комсомольської правди».

Росія позбавила акредитації кореспондента газети Le Monde. Франція висловила обурення
Бенжамен Кенель
Фото: скриншот відео

Росія вирішила відкликати акредитацію московського кореспондента газети Le Monde Бенжамена Кенеля. У відповідь на такий крок Міністерство закордонних справ Франції висловило обурення, передає "Європейська правда".

МЗС наголосило, що Le Monde є одним із провідних французьких видань і вперше з 1957 року не матиме кореспондента у Москві.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Як ідеться в заяві міністерства, "це необґрунтоване і свавільне рішення російської влади є ще однією перешкодою на шляху до свободи інформації в той час, коли умови роботи незалежних російських та іноземних журналістів в Росії і без того вкрай погані, а свобода преси не дотримується".

Також МЗС закликало владу Росії переглянути рішення, бо інакше воно "вимагатиме відповідної реакції".

Як зазначив редакційний директор Le Monde Жером Феноліо в колонці, рішення Москви є "безпрецедентним", а пояснення, чому вона так зробила – безпідставним. Росія каже, що пішла на такий крок, бо Франція відмовилася акредитувати пропагандистів із "Комсомольської правди". Французька сторона каже, що вони не журналістами, а агентами спецслужб Росії.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies