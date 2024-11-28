Росія висилає двох журналістів німецької медіагрупи ARD

Пропагандисти з “Першого каналу” раніше повідомили, що їх змушують залишити Німеччину.

Росія висилає з країни двох журналістів німецької медіагрупи ARD.

Про це повідомляє DW з посиланням на речницю МЗС РФ Марію Захарову.

"Німецьким кореспондентам у відповідь на недружні дії Берліна, які були вжиті щодо російських кореспондентів, як дзеркальний захід наказано здати акредитаційні посвідчення та залишити територію Російської Федерації", - повідомила Захарова.

Вона уточнила, що йдеться про кореспондента Франка Айшмана і оператора Свена Феллера.

Речниця МЗС РФ додала, що Росія буде готова розглянути можливість акредитації нових співробітників ARD. Втім, це може бути зроблено “лише після створення урядом ФРН умов для роботи російських журналістів та повноцінного поновлення діяльності корпункту “Першого каналу” в Берліні".

Російські пропагандисти з “Першого каналу” раніше повідомили про "вимогу німецької влади залишити країну".

Водночас представник МЗС Німеччини Крістіан Вагнер заявив, що уряд ФРН не наказував росіянам залишити країну і не обмежував їхню професійну діяльність.

Вагнер припустив, що може йтися про претензії до співробітників “Першого каналу” з боку органів міграційного контролю на рівні міської влади Берліна.

Він наголосив, що МЗС Німеччини рішуче засудить рішення російської влади, якщо повідомлення про висилку з РФ двох співробітників ARD підтвердяться, оскільки воно жодною мірою не адекватне.