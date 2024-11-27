Politico: США та Китай обмінялись ув'язненими

Сполучені Штати обміняли китайських ув'язнених на трьох ув'язнених американців.

Про це повідомляє Politico з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації, знайомого з угодою.

“Адміністрація Байдена виступила посередником у звільненні трьох американців, обмінявши їх на невстановлених громадян Китаю, які перебувають під вартою в США”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що до США мають повернутись Марк Свідан, Кай Лі та Джон Леунг. Очікується, що троє чоловіків повернуться до США "за кілька годин". Після прибуття їх, ймовірно, переведуть до армійського медичного центру Брук в Техасі, де є засоби для психологічної оцінки колишніх заручників і підготовки їх до реінтеграції в американське суспільство.

Це стало результатом багаторічних інтенсивних переговорів між офіційними особами Білого дому та Держдепартаменту з їхніми китайськими колегами.

“Президент Байден порушив це під час зустрічі з президентом Сі в Перу два тижні тому, і Джейк Салліван порушив це, коли він був у Пекіні [у вересні], і міністр Блінкен також дуже наполягав на цьому у вересні на ГА ООН з [міністром закордонних справ Китаю ] Ван І”, – додав чиновник.

Зазначається, що обмін стався після звільнення громадянина США Девіда Ліна у вересні в рамках аналогічної угоди з обміну на невідомого громадянина Китаю, який перебував за ґратами в США.

Цей обмін усуває постійний подразник у відносинах США та Китаю.

За останні чотири роки адміністрація, підпорядкована Офісу спеціального уповноваженого президента у справах заручників, повернула до США понад 70 американців з таких країн, як Росія, Венесуела та Іран.