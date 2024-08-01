Росія сьогодні провела обмін ув'язненими зі США та Німеччиною

Росія провела з демократичними країнами обмін ув’язнених, помінявши політичних в'язнів, які мають громадянство західних країн і РФ, на російських кілера, шпигунів і шахраїв.

Про це повідомляє The Insider і наводить список ув’язнених, яких обміняли.

За даними видання, серед звільнених політв'язнів у РФ – опозиціонери, правозахисники, журналісти, а також люди, які потрапили під репресивну машину країни-агресора: Ілля Яшин, Володимир Кара-Мурза, Алсу Курмашева, Андрій Пивоваров, Олег Орлов, Олександра Скочиленко, Лілія Чанишева, Ксенія Фадєєва, Еван Гершкович, Ріко Крігер, Кевін Лік, Демурі (Дітер) Воронін, Вадим Патрік Шебель, Пол Вілан та Герман Мойжес. Всього 15 осіб.

Найцінніший "кадр", якого Росія отримала на обмін, - кілер з ФСБ Вадим Красіков. Він був виконавцем кількох замовних вбивств, зокрема бізнесмена Олександра Козлова в Карелії у 2007 році, бізнесмена Альберта Назранова у Москві у 2015 році, чеченського біженця Зелімхана Хангошвілі у 2019 році та інших.

Також звільнили подружжя російських шпигунів Артема та Анни Дульцевих, яке жило у Словенії, видаючи себе за громадян Аргентини на ім'я Людвіг Гіш та Марія Роза Майєр Муньос. Вони були затримані у Любляні наприкінці 2022 року.

Російський хакер Роман Селезньов був засуджений у США до 27 років тюремного ув'язнення за шахрайство з використанням комп'ютерних технологій і крадіжку персональних даних. Його також обміняли.

У лютому цього року від CNN стало відомо, що обмін російського ув'язненого політика Олексія Навального на Вадима Красікова обговорювали, але жодних домовленостей ще не було. Медіа із посиланням на "західного посадовця" писало, що "ранні дискусії" стосовно цього відбувалися між США і Німеччиною.

У 2019 році засуджена в США за шпигунство росіянка Марія Бутіна повернулася в РФ. Бутіну, що перебувала в США за туристичною візою, затримали в липні 2018 року за звинуваченням у змові з метою роботи незареєстрованим іноземним агентом. 26 квітня 2019 року суд засудив її до 18 місяців в'язниці з урахуванням майже дев'яти місяців, які вона провела під вартою в очікуванні вироку.

Слідство стверджувало, що Бутіна як мінімум до 2015 року вела в США конспіративну діяльність на користь Росії, була агентом одного з російських чиновників і використала особисті зв'язки з американцем, що має вплив на політику США. Згідно з інформацією The Washington Post, Бутіна листувалася з членом кампанії Дональда Трампа напередодні виборів президента в 2016 році. Також повідомлялося, що вона брала участь в окупації Криму.

У грудні 2018 року Бутіна уклала угоду зі слідством і визнала, що брала участь у змові проти США, діяла як незареєстрований агент російського уряду і намагалася увійти в довіру до лідерів Національної стрілецької асоціації. У червні Бутіній скоротили термін покарання на десять днів, після чого датою її звільнення стало 25 жовтня 2019 року. Бутіна прилетіли у Москву 26 жовтня. Пізніше вона отримала крісло в Держдумі РФ.