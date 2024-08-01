На півдні Хорватії біля узбережжя Адріатичного моря гасять дві лісові пожежі.

Про це пише видання Index з посиланням на надзвичайні служби.

У селищі Тучепа 306 пожежників із 77 автомобілями з вечора вівторка намагалися приборкати вогонь на відкритій місцевості, який охопив природний парк Біоково і досяг селища Подгора. Там жителі були змушені евакуваютися у приміщення школи.

Наразі на тій території вигоріло близько 400 га низькорослої рослинності та соснового лісу.

Попередньо відомо, що пожежу з необережності спричинив місцевий пасічник, йому загрожує кримінальна відповідальність.

Також ще не погасили пожежу у районі міста Трогір. Вчора вогонь зайнявся у малодоступній місцевості, що ускладнює роботу пожежників. Горить трава та сосновий ліс, полум’я охопило площу близько 500 га.

Фото: index.hr