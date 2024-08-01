Роз’єднання енергокільця Білорусі, Росії, Естонії, Латвії та Литви майже завершене

Роз’єднання кільця Білорусі, Росії, Естонії, Латвії та Литви (BRELL), яке триває більше десяти років, вийшло на фінішну пряму. Загальна вартість проєкту становить близько 1,6 млрд. євро, з яких близько 1,2 млрд – це гроші від ЄС.

Про це у інтерв’ю LRT розповів голова литовського оператора системи передачі електроенергії Рокас Масюліс.

За його словами, до синхронізації литовської енергосистеми із континентально-європейською ще півроку, адже у лютому наступного року контракт BRELL закінчується, і повинна відбутися синхронізація з континентальною Європою.

Відключення від BRELL є європейським проектом, більшу частину якого фінансує Євросоюз.

«Це один із останніх кроків, які залишилися для нас, щоб повністю контролювати нашу енергосистему», сказав Масюліс.

За словами литовського енергетика, Росія та Білорусь ніяк не відреагували на від'єднання. У російському Калінінграді вже були чотири спроби ізольованої роботи, крім цього, обидві країни понад рік не виконують умови контракту.

Країни Балтії вирішили відключитися від системи електропостачання BRELL, яка з'єднує Латвію, Литву та Естонію з Білоруссю і Росією, ще у 2016 році.