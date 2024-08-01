У Німеччині активісти Last Generation знову влаштували акцію протесту в аеропорту

Сьогодні вночі активісти групи екологів Last Generation влаштували акцію протесту в аеропорту міста Ляйпціг на сході Німеччини, пише DW.

Принаймні п'ятеро членів групи приклеїлися до рульової доріжки в аеропорту, тоді як двом іншим не дозволили це зробити.

Зрештою протестувальників вивели з асфальту близько 5 години ранку за місцевим часом, додав представник поліції.

Це призвело до невеликої затримки деяких рейсів, зокрема вантажних.

Чого хоче Last Generation

У Last Generation заявили, що протест був спрямований на зупинку нічного вантажного руху, щоб дати зрозуміти, “що ця система руйнування не може продовжуватись безперервно”. У заяві група повторила свою вимогу до уряду Німеччини “допомогти сформувати та підписати юридично обов’язкову міжнародну угоду, яка регулює глобальне поступове припинення видобутку нафти, газу та вугілля до 2030 року”.

Експерти попереджають, що Німеччина майже напевно не досягне своєї кліматичної цілі щодо скорочення викидів на 65% до 2030 року.