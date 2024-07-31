31 липня Росія, США, Німеччина і Білорусь проведуть масштабний обмін полоненими, повідомляє словенський телеканал N1. В обміні беруть участь ще декілька держав.
Наприклад, у Росію можуть повернутися двоє засуджених у Словенії шпигунів під іменами Людвіг Гіш і Марія Роза Маєр Муньос (реальні імена - Артем і Анна Дульцеві). Вони працювали на РФ, а видавали себе за громадян Аргентини.
Шпигунів відправили під арешт у грудні 2022 року. Суд визнав їх винними і присудив ув'язнення на рік і 5 місяців. Оскільки перебування у СІЗО зараховується до терміну покарання, то зловмисники фактично вільні і стали частиною списку на обмін.
Слідство встановило, що прикриттям у Словенії у шпигунів була комп'ютерна фірма і онлайн-галерея мистецтв, а також офіс у столиці.
Телеканал зазначає, що російському диктатору Володимирові Путіну таким методом вдалося включити до списків Вадима Красікова - ймовірного офіцера ФСБ, засудженого у Німеччині за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.
Появі Красікова у списку тривалий час опиралася низка держав. Тож тиск на них РФ чинила через Білорусь. Зокрема, у республіці до смертної кари засудили громадянина Німеччини Ріка Крігера, аби мати важіль впливу на німецький уряд.
В обмінному списку може бути засуджений у Росії журналіст Wall Street Journal Еван Гершкович.
Останній обмін полоненими між Сполученими Штатами та Росією відбувся на початку грудня 2022 року в аеропорту Абу-Дабі.
- У лютому цього року від CNN стало відомо, що обмін російського ув'язненого політика Олексія Навального на Вадима Красікова обговорювали, але жодних домовленостей ще не було. Медіа із посиланням на "західного посадовця" писало, що "ранні дискусії" стосовно цього відбувалися між США і Німеччиною.