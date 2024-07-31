31 липня Росія, США, Німеччина і Білорусь проведуть масштабний обмін полоненими, повідомляє словенський телеканал N1. В обміні беруть участь ще декілька держав.

Наприклад, у Росію можуть повернутися двоє засуджених у Словенії шпигунів під іменами Людвіг Гіш і Марія Роза Маєр Муньос (реальні імена - Артем і Анна Дульцеві). Вони працювали на РФ, а видавали себе за громадян Аргентини.

Шпигунів відправили під арешт у грудні 2022 року. Суд визнав їх винними і присудив ув'язнення на рік і 5 місяців. Оскільки перебування у СІЗО зараховується до терміну покарання, то зловмисники фактично вільні і стали частиною списку на обмін.

Слідство встановило, що прикриттям у Словенії у шпигунів була комп'ютерна фірма і онлайн-галерея мистецтв, а також офіс у столиці.

Телеканал зазначає, що російському диктатору Володимирові Путіну таким методом вдалося включити до списків Вадима Красікова - ймовірного офіцера ФСБ, засудженого у Німеччині за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Появі Красікова у списку тривалий час опиралася низка держав. Тож тиск на них РФ чинила через Білорусь. Зокрема, у республіці до смертної кари засудили громадянина Німеччини Ріка Крігера, аби мати важіль впливу на німецький уряд.

В обмінному списку може бути засуджений у Росії журналіст Wall Street Journal Еван Гершкович.

Останній обмін полоненими між Сполученими Штатами та Росією відбувся на початку грудня 2022 року в аеропорту Абу-Дабі.