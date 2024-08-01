США планують обмежити Китай у доступі до чипів для штучного інтелекту, — Bloomberg

Обмеження спрямовані на заборону постачання американськими та південнокорейськими компаніями мікросхем з високою пропускною здатністю до Китаю.

Сполучені Штати розглядають можливість обмежень щодо доступу Китаю до чипів для ШІ та обладнання для їх виробництва вже з вересня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Обмеження зокрема спрямовані на те, щоб компанії Micron Technology (США), SK Hynix і Samsung Electronics (Південна Корея), які є лідерами світового ринку HBM-чипів, припинили постачання китайським фірмам мікросхеми з високою пропускною здатністю.

Наразі США працюють над кількома видами обмеженнями, які будуть спрямовані на утримання критичних технологій від китайських виробників. Мова також і про обмеження на продаж обладнання для виробництва чіпів. Ці правила будуть стосуватись мікросхем пам'яті для штучного інтелекту.

За словами джерел агенства, у разі запровадження обмежень, вони зачеплять чіпи HBM2 та більш сучасні моделі, у тому числі HBM3 і HBM3E, а також обладнання для їх виробництва.

Чипи HBM необхідні для роботи прискорювачів штучного інтелекту, таких як ті, що пропонують Nvidia і AMD.

Втім, не зрозуміло, які повноваження використають Штати для обмеження південнокорейських компаній.

Ймовірно, це буде правило про прямий іноземний продукт (FDPR). Воно дозволяє США вводити контроль над продуктами іноземного виробництва, які використовують навіть незначну кількість американських технологій. Адже SK Hynix, і Samsung використовують програмне забезпечення та обладнання для проектування чипів від американських компаній Cadence Design Systems і Applied Materials.