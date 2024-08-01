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Санкції проти “Лукойлу”: Шмигаль у розмові з віцепрезидентом ЄК назвав позиції Словаччини та Угорщини маніпулятивними

Український прем’єр зауважив, що запроваджені Україною санкції не порушують угоду про асоціацію з ЄС.

Санкції проти “Лукойлу”: Шмигаль у розмові з віцепрезидентом ЄК назвав позиції Словаччини та Угорщини маніпулятивними
Фото: Телеграм / Денис Шмигаль

Сьогодні, 1 серпня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів телефонну розмову з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом і обговорив, серед іншого, санкції проти “Лукойлу”.

“Повідомив, що запроваджені Україною санкції не порушують Угоду про асоціацію з ЄС, а реакція словацької та угорської сторін є вкрай політизованою та маніпулятивною”, – написав Шмигаль. 

Він зазначив, що Україна завжди відкрита до конструктивної співпраці з країнами-членами ЄС, зокрема з Угорщиною та Словаччиною.

“Ми впевнені, що справжню загрозу цим країнам несе росія, яка шляхом енергетичного шантажу намагається уникнути справедливих санкцій. І ми вдячні Єврокомісії за політику обмеження російських енергоресурсів та підтримку країн ЄС, які активно диверсифікують свої енергетичні потоки”, – додав прем’єр.

  • Російський “Лукойл” потрапив під українські санкції ще 2018 року. Але ці обмеження забороняли росіянам виводити капітал з України, брати участь у приватизації майна чи торгувати ним. 
  • У червні цього року РНБО значно розширила обмежувальні заходи і в результаті Київ припинив транзит нафтопродуктів компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба". Однак у Нафтогазі пояснили: нові обмеження не зупинили транзиту нафти. За словами голови правління Нафтогазу зазначив, що “у транзиті немає нафти «Лукойлу», але обсяги ті самі”.
  • Більше про конфлікт читайте у матеріалі “Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС” на LB.ua.
  • На цей крок різко відреагували Угорщина і Словаччина. 
  • Наразі Європейська комісія загальмувала запит обох держав закликати Київ скасувати санкції проти “Лукойла”.
  • Тим часом глава уряду Словаччини Роберт Фіцо провів уже дві телефонні розмови з українським колегою Денисом Шмигалем. 
  • 30 липня речник українського МЗС заявив, що Україна готова до консультацій із Євросоюзом щодо ситуації довкола "Лукойлу". Шмигаль заявив, що Україна не скасує санкції проти "Лукойлу" і анонсував міжурядову зустріч зі Словаччиною
  • Глава МЗС Угорщини припустив, що Єврокомісія може бути причетна до зупинки транзиту нафти "Лукойла" через Україну.
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