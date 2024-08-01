Санкції проти “Лукойлу”: Шмигаль у розмові з віцепрезидентом ЄК назвав позиції Словаччини та Угорщини маніпулятивними

Сьогодні, 1 серпня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів телефонну розмову з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом і обговорив, серед іншого, санкції проти “Лукойлу”.
“Повідомив, що запроваджені Україною санкції не порушують Угоду про асоціацію з ЄС, а реакція словацької та угорської сторін є вкрай політизованою та маніпулятивною”, – написав Шмигаль.
Він зазначив, що Україна завжди відкрита до конструктивної співпраці з країнами-членами ЄС, зокрема з Угорщиною та Словаччиною.
“Ми впевнені, що справжню загрозу цим країнам несе росія, яка шляхом енергетичного шантажу намагається уникнути справедливих санкцій. І ми вдячні Єврокомісії за політику обмеження російських енергоресурсів та підтримку країн ЄС, які активно диверсифікують свої енергетичні потоки”, – додав прем’єр.
- Російський “Лукойл” потрапив під українські санкції ще 2018 року. Але ці обмеження забороняли росіянам виводити капітал з України, брати участь у приватизації майна чи торгувати ним.
- У червні цього року РНБО значно розширила обмежувальні заходи і в результаті Київ припинив транзит нафтопродуктів компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба". Однак у Нафтогазі пояснили: нові обмеження не зупинили транзиту нафти. За словами голови правління Нафтогазу зазначив, що “у транзиті немає нафти «Лукойлу», але обсяги ті самі”.
- Більше про конфлікт читайте у матеріалі “Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС” на LB.ua.
- На цей крок різко відреагували Угорщина і Словаччина.
- Наразі Європейська комісія загальмувала запит обох держав закликати Київ скасувати санкції проти “Лукойла”.
- Тим часом глава уряду Словаччини Роберт Фіцо провів уже дві телефонні розмови з українським колегою Денисом Шмигалем.
- 30 липня речник українського МЗС заявив, що Україна готова до консультацій із Євросоюзом щодо ситуації довкола "Лукойлу". Шмигаль заявив, що Україна не скасує санкції проти "Лукойлу" і анонсував міжурядову зустріч зі Словаччиною
- Глава МЗС Угорщини припустив, що Єврокомісія може бути причетна до зупинки транзиту нафти "Лукойла" через Україну.