Санкції проти “Лукойлу”: Шмигаль у розмові з віцепрезидентом ЄК назвав позиції Словаччини та Угорщини маніпулятивними

Український прем’єр зауважив, що запроваджені Україною санкції не порушують угоду про асоціацію з ЄС.

Сьогодні, 1 серпня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів телефонну розмову з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом і обговорив, серед іншого, санкції проти “Лукойлу”.

“Повідомив, що запроваджені Україною санкції не порушують Угоду про асоціацію з ЄС, а реакція словацької та угорської сторін є вкрай політизованою та маніпулятивною”, – написав Шмигаль.

Він зазначив, що Україна завжди відкрита до конструктивної співпраці з країнами-членами ЄС, зокрема з Угорщиною та Словаччиною.

“Ми впевнені, що справжню загрозу цим країнам несе росія, яка шляхом енергетичного шантажу намагається уникнути справедливих санкцій. І ми вдячні Єврокомісії за політику обмеження російських енергоресурсів та підтримку країн ЄС, які активно диверсифікують свої енергетичні потоки”, – додав прем’єр.