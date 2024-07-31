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Зеленський анонсував на осінь результати переговорів із партнерами

Президент наголосив, що "потрібні надійні системи ППО, потрібна достатня далекобійність нашої зброї". 

Зеленський анонсував на осінь результати переговорів із партнерами
Володимир Зеленський
Фото: Скріншот відео

Восени варто очікувати результатів домовленостей із партнерами.

Про це у вечірньому відеозверненні 31 липня сказав Володимир Зеленський.

З цього приводу глава держави провів нараду з Офісом Президента і Міністерством закордонних справ щодо підготовки нових домовленостей із партнерами. 

"Безпекових домовленостей. А також відбудови в Україні. Готуємо й нові двосторонні безпекові угоди та нові домовленості на багатосторонньому рівні. Те, що точно посилить Україну. Серпень – час для підготовки. Осінь – час для результатів", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що "потрібні надійні системи ППО, потрібна достатня далекобійність нашої зброї". 

"Будемо й надалі працювати з нашими партнерами – переконувати, шукати у світі й постачати в Україну те, що необхідно для нашого захисту, виробляти спільно необхідну зброю", - підкреслив глава держави.

  • Днями стало відомо, що Україна і Греція завершують роботу над двосторонньою безпековою угодою.
  • Тривають переговори зі ще чотирма державами.
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