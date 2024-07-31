Восени варто очікувати результатів домовленостей із партнерами.

Про це у вечірньому відеозверненні 31 липня сказав Володимир Зеленський.

З цього приводу глава держави провів нараду з Офісом Президента і Міністерством закордонних справ щодо підготовки нових домовленостей із партнерами.

"Безпекових домовленостей. А також відбудови в Україні. Готуємо й нові двосторонні безпекові угоди та нові домовленості на багатосторонньому рівні. Те, що точно посилить Україну. Серпень – час для підготовки. Осінь – час для результатів", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що "потрібні надійні системи ППО, потрібна достатня далекобійність нашої зброї".

"Будемо й надалі працювати з нашими партнерами – переконувати, шукати у світі й постачати в Україну те, що необхідно для нашого захисту, виробляти спільно необхідну зброю", - підкреслив глава держави.