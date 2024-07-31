Укренерго розповіло про російських ботів, які атакують сторінки компанії у соцмережах

Укренерго повідомило, що дописи на сторінках компанії у соцмережах часто коментують порожні профілі або ж ці коментарі підозріло типові.
НЕК розповіла про астротурфінг - технологію імітації «громадської думки» та створення ілюзії «запиту від суспільства» із одночасним приховуванням справжнього ініціатора масових публікацій, за яким може стояти Росія.
"Часто під дописами у соцмережах на сторінках «Укренерго» можна побачити чимало коментарів, зроблених «як під копірку». У період тривалих вимушених відключень електроенергії, наприклад, писали про «геноцид». Або про міфічний «продаж електроенергії за кордон» – тоді, коли енергосистема переживала період гострого дефіциту після російських обстрілів", - зазначили у компанії.
- Цього місяця НЕК відреагувала на появу в соцмережах сумнівних закликів підключатися до мобільних додатків, аби дізнатися про "нову систему відключень електроенергії". У компанії заявили - справжні графіки обмежень енергопостачання можуть опублікувати на своїй офіційній сторінці тільки обленерго.
- Також Укренерго спростувало фейки про "тотальний блекаут" і "зональні відключення" електроенергії для різних міст.