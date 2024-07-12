Укренерго заявило, що справжні графіки відключень світла публікують тільки обленерго

Справжні графіки обмежень енергопостачання можуть опублікувати на своїй офіційній сторінці тільки обленерго.
Про це заявило НЕК "Укренерго", реагуючи на появу в соцмережах сумнівних закликів підключатися до мобільних додатків, аби дізнатися про "нову систему відключень електроенергії".
"Якщо ви бачите у телеграм-каналах або в інших соцмережах заклики підключитися до мобільних додатків з логотипом «Укренерго» з «новою системою відключень електроенергії» або, що «скоро буде тотальний блекаут» - ви бачите фейк чи російське ІПСО", - наголосили у НЕК.
Укренерго запевнило, що "не існує ніякої «нової системи відключень», справжній графік обмежень може опублікувати на своїй офіційній сторінці тільки ваш обленерго".
"Будь-яких додатків з «персональними сповіщеннями» та якогось поділу країни на «зони відключень» теж немає. Будь ласка, щоб не бути ошуканими, довіряйте тільки офіційним джерелам інформації", - закликали у компанії.
- Цього місяця в Укренерго спростували фейки про "тотальний блекаут" і "зональні відключення" електроенергії для різних міст.
- У травні компанія попередила, що окремі телеграм-канали публікують фейкові повідомлення про придумані ними графіки відключень світла, які начебто можна буде побачити, підписавшись на їхній канал. Для створення видимості достовірності зловмисники називали Укренерго.
- У листопаді 2022 низка телеграм-каналів та ботів поширювали неправдиву інформацію про нібито створений телеграм-канал Укренерго для сповіщення про відключення світла.