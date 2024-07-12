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Умєров озвучив результати саміту НАТО для України: системи ППО, боєприпаси для F-16 і контракти

Зокрема, десяток країн оголосили про пакети військової підтримки.

Умєров озвучив результати саміту НАТО для України: системи ППО, боєприпаси для F-16 і контракти
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Джо Байден, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володим
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони України Рустем Умєров озвучив результати саміту НАТО для нашої держави і перелічив конкретні домовленості із партнерами.

За словами Умєрова, Україна отримала п'ять новітніх батарей ППО, зокрема, чотири батареї Patriot та батарею Samp/T від США, Німеччини, Румунії, Нідерландів та Італії. Додатково США, Канада, Норвегія, Іспанія, Великобританія та інші союзники нададуть десятки тактичних систем ППО: NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та Gepard.

Щодо військової допомоги, то десяток країн оголосили про пакети військової підтримки:

  • США виділили пакет допомоги на 225 мільйонів доларів, який включає систему Patriot, ракети для неї, ракети для NASAMS, артилерійські боєприпаси та протитанкові ракети.
  • Норвегія надасть запчастини для гелікоптерів Sea King, 6 літаків F-16 та 1 мільярд норвезьких крон (93 мільйони доларів) для фінансування систем ППО.
  • Канада оголосила про новий пакет допомоги на 500 мільйонів канадських доларів (366 мільйонів доларів).
  • Австралія надала найбільший пакет військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення вартістю 250 мільйонів австралійських доларів (169 мільйонів доларів).
  • Нідерланди виділили 300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16.
  • Данія профінансувала виробництво 18 артилерійських систем Богдана, ставши першою країною НАТО, яка напряму фінансує українське виробництво зброї та боєприпасів.
  • Литва надала антидронові системи та патрони 5.56x45. Загальна вартість допомоги від Литви з початку російського вторгнення становить 1 мільярд євро.
  • Велика Британія планує виділяти 3 мільярди фунтів стерлінгів щорічно на військову підтримку України до 2030/31 років.
  • Нова Зеландія оголосила про новий пакет військової допомоги вартістю 6 мільйонів новозеландських доларів (3,68 мільйона доларів).
  • Німеччина передала новий пакет військової допомоги, який включає систему ППО Patriot, перехоплювачі, артилерійські снаряди, дрони, військово-інженерні машини та інше обладнання.

Водночас група International Fund for Ukraine (IFU), яка об’єднує Велику Британію, Нідерланди, Австралію, Данію, Ісландію, Литву, Нову Зеландію, Норвегію, Швецію, заявила про розміщення нового контракту на закупівлю 120 тисяч 152 мм артилерійських боєприпасів вартістю 300 мільйонів фунтів стерлінгів.

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